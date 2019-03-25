Во Львове на строительстве погиб работник

Событие произошло в Сиховском районе города в 11.58.

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“... во время проведения строительных работ в результате падения с высоты третьего этажа погиб рабочий ООО "Эко-строй инвест"(1990 г.р.)”, — говорится в сообщении.

Мужчина проживал в с. Руда Краковецкая Яворивского района.