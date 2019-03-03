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На пилорамі у Львівській області загинув чоловік

На пилорамі у Львівській області загинув чоловік

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 березня. УНН. На Львівщині на приватній пилорамі загинув 31- річний чоловік. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

Так, трагедія сталася вчора у селі Кам'яна Гора.

"На приватній пилорамі впав на деревообробний верстат та від отриманих травм загинув на місці події до прибуття швидкої медичної допомоги місцевий мешканець 1987 року народження. Обставини та причини події з'ясовуються співробітниками НП (Нацполіції - ред.)", - проінформували у департаменті.

Як повідомляв УНН, у Харкові внаслідок вибуху газового балону загинув робітник.

Нагадаємо, упродовж минулого року на виробництвах загинули 409 людей.

Українські Національні Новини

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