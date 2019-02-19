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Минулого року на виробництвах померло 409 людей

Минулого року на виробництвах померло 409 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Впродовж минулого року на виробництвах загинули 409 людей. Про це повідомив голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега під час публічного звіту за підсумками 2018 року, передає УНН.

"Варто сказати, що загальний травматизм в Україні зменшився, але смертельний травматизм в Україні дещо зріс. Якщо у 2017 році було 366 смертельних випадків, то у 2018 році - 409 летальних випадків на виробництві”, - зазначив Чернега та додав, що причиною такої високої смертності є недотримання правил безпеки.

Найбільша смертність людей спостерігається у транспортній промисловості, на будівництві, в агропромисловому комплексі, в соціально-культурній сфері та торгівлі.

За його словами, за минулий рік на виробництві травмувалось 4 126 людей. Найбільше серед них травмувалось у таких галузях, як вугільна і торф’яна промисловість машинобудівна та транспортна, у соціально-культурній сфері та торгівлі, а також в агропромисловому комплексі.

Раніше УНН повідомляв, у Держпраці повідомили, що підприємства погасили 640 млн грн зарплатних боргів.

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