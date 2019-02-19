В прошлом году на производствах умерло 409 человек

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 58325 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 124555 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126289 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127344 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123985 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157131 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117719 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141353 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145229 просмотра

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В прошлом году на производствах умерло 409 человек

В прошлом году на производствах умерло 409 человек

Киев  •  УНН

 • 10329 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В течение прошлого года на производствах погибли 409 человек. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега во время публичного отчета по итогам 2018 года, передает УНН.

"Стоит сказать, что общий травматизм в Украине уменьшился, но смертельный травматизм в Украине несколько вырос. Если в 2017 году было 366 смертельных случаев, то в 2018 году - 409 летальных случаев на производстве", - отметил Чернега и добавил, что причиной такой высокой смертности является несоблюдение правил безопасности.

Наибольшая смертность людей наблюдается в транспортной промышленности, на строительстве, в агропромышленном комплексе, в социально-культурной сфере и торговле.

По его словам, за прошлый год на производстве травмировались 4126 человек. Больше всего среди них травмировались в таких отраслях, как угольная и торфяная промышленность машиностроительная и транспортная, в социально-культурной сфере и торговле, а также в агропромышленном комплексе.

Ранее УНН сообщал, в Гоструда сообщили, что предприятия погасили 640 млн грн долгов по зарплате.

Украинские Национальные Новости

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