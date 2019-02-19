В прошлом году на производствах умерло 409 человек

"Стоит сказать, что общий травматизм в Украине уменьшился, но смертельный травматизм в Украине несколько вырос. Если в 2017 году было 366 смертельных случаев, то в 2018 году - 409 летальных случаев на производстве", - отметил Чернега и добавил, что причиной такой высокой смертности является несоблюдение правил безопасности.

Наибольшая смертность людей наблюдается в транспортной промышленности, на строительстве, в агропромышленном комплексе, в социально-культурной сфере и торговле.

По его словам, за прошлый год на производстве травмировались 4126 человек. Больше всего среди них травмировались в таких отраслях, как угольная и торфяная промышленность машиностроительная и транспортная, в социально-культурной сфере и торговле, а также в агропромышленном комплексе.

Ранее УНН сообщал, в Гоструда сообщили, что предприятия погасили 640 млн грн долгов по зарплате.



