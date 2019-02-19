В прошлом году на производствах умерло 409 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В течение прошлого года на производствах погибли 409 человек. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега во время публичного отчета по итогам 2018 года, передает УНН.
"Стоит сказать, что общий травматизм в Украине уменьшился, но смертельный травматизм в Украине несколько вырос. Если в 2017 году было 366 смертельных случаев, то в 2018 году - 409 летальных случаев на производстве", - отметил Чернега и добавил, что причиной такой высокой смертности является несоблюдение правил безопасности.
Наибольшая смертность людей наблюдается в транспортной промышленности, на строительстве, в агропромышленном комплексе, в социально-культурной сфере и торговле.
По его словам, за прошлый год на производстве травмировались 4126 человек. Больше всего среди них травмировались в таких отраслях, как угольная и торфяная промышленность машиностроительная и транспортная, в социально-культурной сфере и торговле, а также в агропромышленном комплексе.
Ранее УНН сообщал, в Гоструда сообщили, что предприятия погасили 640 млн грн долгов по зарплате.