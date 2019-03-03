На пилораме во Львовской области погиб мужчина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 марта. УНН. Во Львовской области на частной пилораме погиб 31-летний мужчина. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
Так, трагедия произошла вчера в селе Каменная Гора.
"На частной пилораме упал на деревообрабатывающий станок и от полученных травм погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи местный житель 1987 года рождения. Обстоятельства и причины происшествия выясняются сотрудниками НП (Нацполиции - ред.)", - проинформировали в департаменте.
Как сообщал УНН, в Харькове в результате взрыва газового баллона погиб рабочий.
Напомним, в течение прошлого года на производствах погибли 409 человек.