У Львові на будівництві загинув працівник
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні у Львові на вул. Кибальчича, 6 під час проведення будівельних робіт внаслідок падіння з висоти третього поверху загинув робітник, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Подія сталась у Сихівському районі міста об 11.58.
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"...під час проведення будівельних робіт внаслідок падіння з висоти третього поверху загинув робітник ТОВ «Еко-буд інвест» (1990 р.н.)", - йдеться у повідомленні.
Чоловік проживав у с. Руда Краковецька Яворівського району.