Во Львове массово будут вакцинировать детей от кори

По словам Владимира Зуба, предварительно в школах провели анализ, чтобы узнать количество привитых и непривитых детей. По итогам проверки выяснили, что сто школ Львова есть в зоне риска, поскольку там количество вакцинированных детей ниже нормы (95%). Поэтому кампанию по вакцинации начнут в тех школах, где есть высокий уровень угрозы.

Учитывая тот факт, что вакцинация может быть проведена только по предварительному согласию родителей, Министерство здравоохранения разослало бланки согласия, которые теперь передают родителям через детей.

Также Владимир Зуб успокоил, что никакой мобильной лаборатории не будет. Также не стоит волноваться о том, что детей массово будут вакцинировать в спортзалах школ. "Мы не планируем каких-либо автобусов или выездов. Мы планируем вакцинировать детей только в медицинских учреждениях, по информированному согласию. Вакцинацию будем проводить в поликлиниках, которые также работают и по субботам. Вакцины достаточно и хватит для всех", - отметил Владимир Зуб.

Чиновник добавил, что вакцинировать будут в поликлиниках в сопровождении учителя и медицинского работника, под наблюдением специалистов и с предыдущим осмотром о наличии или отсутствии противопоказаний. После чего в условиях поликлиники будут наблюдать поствакцинальную реакцию.

Во Львовском городском совете уверяют, что последние данные свидетельствуют о том, что динамика - положительная. В частности, за вторую неделю 2019 во Львовской области насчитали 13 тыс. вакцинированных, за третью неделю - 3500, а за неделю - 6600.

"Много мифов, что вакцинация приводит к каким-то осложнениям. Хочу проинформировать, что мы во Львове провели за два года 58 тыс. вакцинаций и не получили никаких поствакцинальных осложнений. Зато за этот период в Украине от кори умерло 27 человек, во Львове умерло два человека: ребенок трех лет и женщина 36 лет", - рассказал Владимир Зуб.

Напомним, в Украине третий год подряд растет заболеваемость корью.