У Львові масово вакцинуватимуть дітей від кору

За словами Володимира Зуба, попередньо у школах провели аналіз, аби дізнатись кількість щеплених та нещеплених дітей. За підсумками перевірки з'ясували, що сто шкіл Львова є в зоні ризику, оскільки там кількість вакцинованих дітей нижче норми (95%). Тому кампанію з вакцинації розпочнуть у тих школах, де є вищий рівень загрози.

Враховуючи той факт, що вакцинацію може бути проведена тільки за попередньої згоди батьків, Міністерство охорони здоров’я розіслало бланки згоди, які тепер передають батькам через дітей.

Також Володимир Зуб заспокоїв, що жодної мобільної лабораторії не буде. Також не варто хвилюватись про те, що дітей масово вакцинуватимуть у спортзалах шкіл. "Ми не плануємо будь-яких автобусів чи виїздів. Ми плануємо вакцинувати дітей лише у медичних закладах, за інформованою згодою. Вакцинацію проводитимуть у поліклініках, які також працюють і по суботах. Вакцини достатньо і вистачить для усіх", - наголосив Володимир Зуб.

Посадовець додав, що вакцинуватимуть у поліклініках у супроводі вчителя та медичного працівника, під наглядом спеціалістів та з попереднім оглядом щодо наявності чи відсутності протипоказань. Після чого в умовах поліклініки спостерігатимуть поствакцинальну реакцію.

У Львівській міській раді запевняють, що останні данні свідчать про те що динаміка - позитивна. Зокрема, за другий тиждень 2019 року на Львівщині нарахували 13 000 вакцинованих, за третій тиждень - 3 500, а за минулий тиждень – 6 600.

"Багато є міфів, що вакцинація приводить до якихось ускладнень. Хочу поінформувати, що ми у місті Львові провели за два роки 58 тисяч вакцинацій і не отримали жодних поствакцинальних ускладнень. Натомість за цей період в Україні від кору померло 27 осіб, у місті Львові померло дві особи: дитина трьох років і жінка 36 років", - розповів Володимир Зуб.

Нагадаємо, в Україні третій рік поспіль зростає захворюваність на кір.