Во Львове из-за смерти младенца осудили акушера-гинеколога

“Данкова Олега Вениаминовича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с лишением права заниматься врачебной деятельностью в коммунальных и частных медицинских учреждениях сроком на один год”, — заявила судья.

Также суд обязал врача выплатить моральную компенсацию пострадавшим в размере 350 тыс. грн.

Стоит отметить, что сам осужденный вины не признает и будет обжаловать решение суда.

Напомним, что трагический случай произошел в 2014 году в одном из местных роддомов.