Во Львове из-за смерти младенца осудили акушера-гинеколога
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Шевченковский районный суд во Львове осудил заведующего родильным отделением 3-й городской клинической больницы акушера-гинеколога Олега Данкова. Врача признали виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшеем смерть младенца, передает корреспондент УНН.
“Данкова Олега Вениаминовича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с лишением права заниматься врачебной деятельностью в коммунальных и частных медицинских учреждениях сроком на один год”, — заявила судья.
Также суд обязал врача выплатить моральную компенсацию пострадавшим в размере 350 тыс. грн.
Стоит отметить, что сам осужденный вины не признает и будет обжаловать решение суда.
Напомним, что трагический случай произошел в 2014 году в одном из местных роддомов.