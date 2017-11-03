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У Львові через смерть немовляти засудили акушера-гінеколога

У Львові через смерть немовляти засудили акушера-гінеколога

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Шевченківський районний суд у місті Львові засудив завідуючого пологовим відділенням 3-ї міської клінічної лікарні акушера-гінеколога Олега Данкова. Лікаря визнано винним у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть немовляти, передає кореспондент УНН

“Данкова Олега Веніаміновича визнати винним у вчинені злочину та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік з позбавленням права займатися лікарською діяльністю в комунальних та приватних медичних закладах строком на один рік”, — заявила суддя.

Також суд зобов’язав лікаря виплатити моральну компенсацію потерпілим у розмірі 350 тис. грн.

Варто зазначити, що сам засуджений провини не визнає та оскаржуватиме рішення суду.

Нагадаємо, що трагічний випадок стався 2014 року в одному з місцевих пологових будинків.

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