У Львові через смерть немовляти засудили акушера-гінеколога

“Данкова Олега Веніаміновича визнати винним у вчинені злочину та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік з позбавленням права займатися лікарською діяльністю в комунальних та приватних медичних закладах строком на один рік”, — заявила суддя.

Також суд зобов’язав лікаря виплатити моральну компенсацію потерпілим у розмірі 350 тис. грн.

Варто зазначити, що сам засуджений провини не визнає та оскаржуватиме рішення суду.

Нагадаємо, що трагічний випадок стався 2014 року в одному з місцевих пологових будинків.