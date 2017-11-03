У Львові через смерть немовляти засудили акушера-гінеколога
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Шевченківський районний суд у місті Львові засудив завідуючого пологовим відділенням 3-ї міської клінічної лікарні акушера-гінеколога Олега Данкова. Лікаря визнано винним у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть немовляти, передає кореспондент УНН.
“Данкова Олега Веніаміновича визнати винним у вчинені злочину та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік з позбавленням права займатися лікарською діяльністю в комунальних та приватних медичних закладах строком на один рік”, — заявила суддя.
Також суд зобов’язав лікаря виплатити моральну компенсацію потерпілим у розмірі 350 тис. грн.
Варто зазначити, що сам засуджений провини не визнає та оскаржуватиме рішення суду.
Нагадаємо, що трагічний випадок стався 2014 року в одному з місцевих пологових будинків.