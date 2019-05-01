Во Львове угарным газом отравились двое детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 мая. УНН. Во Львове в квартире угарным газом отравились три человека, среди них двое детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"30 апреля около 19:30 ч. на ул. Роксоланы, 87 угарным газом отравились трое местных жителей. Среди них двое детей (2004 и 2007 года рождения). Пострадавшие госпитализированы", - сообщили в департаменте.
Как отмечается, квартира оборудована ПГ 4 и газовой колонкой.
Напомним, в Кировоградской области сожители отравились угарным газом.