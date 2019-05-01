У Львові чадним газом отруїлось двоє дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 травня. УНН. У Львові в квартирі чадним газом отруїлося троє людей, серед них двоє дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"30 квітня близько 19:30 год. на вул. Роксоляни, 87 чадним газом отруїлося троє місцевих мешканців. Серед них двоє дітей (2004 та 2007 року народження). Постраждалих госпіталізовано", - повідомили у департаменті.
Як зазначається, квартира обладнана ПГ- 4 та газовою колонкою.
Нагадаємо, на Кіровоградщині співмешканці отруїлися чадним газом.