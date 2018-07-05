Во Львове аноним сообщил о заминировании ряда магазинов и офисных центров
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 июля. УНН. Во Львове в полицию поступило сообщение о заминировании 15-ти офисных центров и магазинов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
Аноним сообщил, что заминированы такие здания:
• ул. Замарстыновская, 40, Компьютерный магазин "Defis"
• ул. Зеленая, 5, Компьютерный магазин "Ноутбук Центр"
• ул. Зеленая, 147, Компьютерный магазин "Brain"
• ул. Зеленая, 109,
• ул. Промышленная, 50/52, "Business Center Promyslovyy"
• ул. Шевченко, 111A, "Business Center" Legend Class'"
• ул. Научная, 7Д, улица Научная, 7Б, улица Научная, 7А, "Бизнес-центр "Оптима Плаза""
• ул. Богдана Хмельницкого, 176, Бизнес-центр "Lemberg"
• ул. Роксоланы, 18 Фитнес клуб "Unity Fitness Club"
• ул. Александра Канского, Фитнес клуб "Айседора"
• ул. Зеленая, 20, Fitness club "Forever"
• ул. А. Степановны 45, Фитнес клуб "Forever"
• ул. Хуторивка, 40а, Фитнес клуб "Fit Family"
• Korpus 5A, ул. Героев УПА, 73, Бизнес-центр "Таурус"
• ул. Промышленная, 52, Бизнес центр "Украинский Капитал".
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На месте работают взрывотехники и все соответствующие службы.