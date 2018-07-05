У Львові анонім повідомив про замінування низки магазинів та офісних центрів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 липня. УНН. У Львові до поліції надійшло повідомлення про замінування 15-ти офісних центрів та магазинів. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
Анонім повідомив, що заміновані такі будівлі:
• вул. Замарстинівська, 40, Комп’ютерний магазин “Defis”
• вул. Зелена, 5, Комп’ютерний магазин “Ноутбук Центр”
• вул. Зелена, 147, Комп’ютерний магазин “Brain”
• вул. Зелена, 109,
• вул. Промислова, 50/52, “Business Center Promyslovyy”
• вул. Шевченка, 111A, “Business Center ‘Legend Class’”
• вул. Наукова, 7Д, вулиця Наукова, 7Б, вулиця Наукова, 7А, “Бізнес-центр „Оптіма Плаза“”
• вул. Богдана Хмельницького, 176, Бізнес-центр “Lemberg”
• вул. Роксоляни, 18, Фітнес клуб “Unity Fitness Club”
• вул. Олександра Кониського, Фітнес клуб “Айседора”
• вул. Зелена, 20, Fitness club “Forever”
• вул. О. Степанівни 45, Фітнес клуб “Forever”
• вул. Хуторівка, 40а, Фітнес клуб “Fit Family”
• Korpus 5A, вул. Героїв УПА, 73, Бізнес-центр “Таурус”
• вул. Промислова, 52, Бізнес центр “Український Капітал”.
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На місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби.