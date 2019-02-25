Во Львовской области злоумышленники обокрали сразу два банка

Неизвестные через окно проникли в помещение сельсовета, в котором размещался банкомат и банковское отделение, принадлежащие разным банкам.



Из банкомата злоумышленники забрали деньги на сумму около 195 тысяч гривен, а из сейфа кассы банка около 70 тысяч гривен.



Проводится досудебное расследование по ст. 185 КК Украины (кража).



Как сообщал УНН, за минувшие сутки полиция столицы получила 107 сообщений о кражах.