У Львівській області зловмисники обікрали відразу два банки

Невідомі через вікно проникли в приміщення сільради, в якому розміщувався банкомат і банківське відділення, що належать різним банкам.



З банкомату зловмисники забрали гроші на суму близько 195 тисяч гривень, а з сейфа каси банку близько 70 тисяч гривень.



Проводиться досудове розслідування по ст. 185 КК України (крадіжка).



Як повідомляв УНН, за минулу добу поліція столиці отримала 107 повідомлень про крадіжки.