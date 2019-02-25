У Львівській області зловмисники обікрали відразу два банки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На території Червоненської сільради невідомі обікрали банкомат і касу двох різних банків. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Невідомі через вікно проникли в приміщення сільради, в якому розміщувався банкомат і банківське відділення, що належать різним банкам.
З банкомату зловмисники забрали гроші на суму близько 195 тисяч гривень, а з сейфа каси банку близько 70 тисяч гривень.
Проводиться досудове розслідування по ст. 185 КК України (крадіжка).
Як повідомляв УНН, за минулу добу поліція столиці отримала 107 повідомлень про крадіжки.