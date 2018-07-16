Во Львовской области столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек

"ДТП произошло вблизи с. Глушин Бродовского района на автодороге "Киев - Чоп". Водитель автомобиля "Ситроен С-4", житель села Петропавловская Борщаговка Киевской области 1986 года рождения, двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки "Фиат Добло" под управлением жителя с. Подкамень Бродовского района 1988 года рождения. В результате ДТП пострадали 5 человек, из них 1 ребенок, которые с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в Бродовскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Так, ребенка 2007 года рождения из г. Киев, пассажира "Ситроен", госпитализировали с диагнозом "закрытый перелом верхней трети правого плеча, закрытый перелом нижней трети левого плеча". У другой пассажирки этого авто, жительницы г. Киев 1983 года, - закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребра слева, ушиб обоих ключевых суставов. А у водителя "Ситроен", жителя Киева 1986 года рождения, - ушиб грудной клетки и левого ключевого сустава. От он госпитализации отказался.

Пассажирку автомобиля "Фиат Добло", жительницу г. Львова 1986 года рождения, госпитализирован с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого бедра, перелом нижней челюсти. У еще одной пассажирки этого автомобиля, жительницы г. Львова 1987 года рождения, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудного отдела позвоночника, тупая травма живота.

"Пассажиры" Фиат Добло "(дети), жители г. Львова 2012 и 2014 годов рождения, осмотрены врачами и отпущены по месту жительства", - отметили в департаменте.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, из-за ДТП во Львовской области пострадали 8 человек.