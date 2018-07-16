У Львівській області зіштовхнулися дві автівки, постраждали п'ятеро людей

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 липня. УНН. Внаслідок ДТП на трасі Київ - Чоп, на Львівщині, постраждали п'ятеро людей, серед них дитина. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

"ДТП сталася поблизу с. Глушин Бродівського району на автодорозі "Київ - Чоп". Водій автомобіля "Сітроен С-4", мешканець села Петропавлівська-Борщагівка Київської області 1986 року народження, рухаючись у напрямку Києва, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем марки "Фіат Добло" під керуванням мешканця смт. Підкамінь Бродівського району 1988 року народження. Внаслідок ДТП постраждало 5 осіб, з них 1 дитина, яких з травмами середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Бродівську центральну районну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Так, дитину 2007 року народження з м. Києва, пасажира "Сітроен", госпіталізували з діагнозом "закритий перелом верхньої третини правого плеча, закритий перелом нижньої третини лівого плеча". У іншої пасажирки цього авто, мешканки м. Київ 1983 року народження, - закрита черепно-мозкова травма, перелом ребра зліва, забій обох ключових суглобів. А у водія "Сітроен", мешканця Києва 1986 року народження, - забій грудної клітки та лівого ключового суглобу. Від він госпіталізації відмовився.

Пасажирку автомобіля "Фіат Добло", мешканку м. Львова 1986 року народження, госпіталізували з діагнозом ЗЧМТ, струс головного мозку, закритий перелом лівого стегна, перелом нижньої щелепи. У ще одної пасажирки цієї автівки, мешканки м. Львова 1987 року народження, ЗЧМТ, струс головного мозку, забій грудного відділу хребта, тупа травма живота.

"Пасажири "Фіат Добло" (діти), мешканці м. Львова 2012 та 2014 років народження, оглянуті лікарями та відпущені за місцем проживання", - зазначили в департаменті.

Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, через ДТП у Львівській області постраждали 8 осіб. 

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