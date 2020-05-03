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Во Львовской области зафиксировали 15-ю смерть от коронавируса

Киев • УНН

 • 14539 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Во Львовской области зафиксировали 473 случая инфицирования коронавируса, кроме того стало известно о 15-й смерти от болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Во Львовской области зафиксировали 15-ю смерть от коронавируса

"По состоянию на 09.00 во Львове и Львовской области подтверждено 473 случая инфицирования коронавирусом, из них 15 есть летальные. Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2091 человек, госпитализированы - 394, на амбулаторном лечении - 1697 человек, выписаны - 277 человек. Сейчас в больнице находится 119 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека. В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 473 человек, 15 человек умерли. 95 пациентов выписаны", - сообщили в городском совете.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 116 ПЦР-тестов, из которых 8 - положительные.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 11913 случаев COVID-19, из них 288 - летальные.

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