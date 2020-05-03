У Львівській області зафіксували 15 смерть від коронавірусу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. У Львівській області зафіксували 473 випадки інфікування коронавірусом, крім того стало відомо про 15-ту смерть від хвороби. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
"Станом на 09.00 у Львові та на Львівщині підтверджено 473 випадки інфікування коронавірусом, з них 15 —є летальні. Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2091 особа, госпіталізовані — 394, на амбулаторному лікуванні — 1697 осіб, виписані — 277 осіб. Зараз у лікарні перебуває 119 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 473 осіб, 15 людей померло. 95 пацієнтів одужало",-повідомили у міській раді.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 116 ПЛР-тестів, з яких 8 — позитивні.
Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 11913 випадків COVID-19, з них 288 - летальні.