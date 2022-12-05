Во Львовской области все тихо - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во Львовской области все тихо, заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, опровергая информацию о взрыве, пишет УНН.
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"Некоторые телеграм-каналы распространили ложную информацию, будто бы в Бориславе слышали взрыв. Официально заявляю: по состоянию на 15:00 это не подтвердилось. В области тихо. Оставайся в укрытиях, потому что угроза еще продолжается", - сообщил Козицкий.
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Во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.