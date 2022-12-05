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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 37555 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Львівській області все тихо - голова ОВА

У Львівській області все тихо - голова ОВА

Київ • УНН

 • 674017 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Львівській області наразі все тихо, заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, спростувавши інформацію про вибух, пише УНН.

Цитата

"Деякі телеграм-канали поширили неправдиву інформацію, начебто у Бориславі чули вибух. Офіційно заявляю: станом на 15:00 це не підтвердилося. В області тихо. Залишайтася в укриттях, бо загроза ще триває", - повідомив Козицький.

Доповнення

У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

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