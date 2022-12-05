У Львівській області все тихо - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Львівській області наразі все тихо, заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, спростувавши інформацію про вибух, пише УНН.
Цитата
"Деякі телеграм-канали поширили неправдиву інформацію, начебто у Бориславі чули вибух. Офіційно заявляю: станом на 15:00 це не підтвердилося. В області тихо. Залишайтася в укриттях, бо загроза ще триває", - повідомив Козицький.
Доповнення
У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.