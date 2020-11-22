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Во Львове открыли три уголовных производства из-за преждевременного подписания протоколов в УИК

Во Львове открыли три уголовных производства из-за преждевременного подписания протоколов в УИК

Киев  •  УНН

 • 9530 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во Львове во время голосования во втором туре местных выборов открыли три уголовных производства, все — по фактам преждевременного подписания представителями УИК протоколов о подсчете голосов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.

“Сегодня, 22 ноября, по результатам проверок сообщений о нарушениях избирательного законодательства на одном из избирательных участков в Лычаковском и двух избирательных участках в Сиховском районах Львова, следователи территориальных подразделений полиции, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры № 1, открыли три уголовных производства по ч .4 ст.158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, во всех трех случаях представители участковых избирательных комиссий подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявлений граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанных протоколов.

“Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет. Проводятся досудебные расследования правоохранители устанавливают обстоятельства событий”, — добавили в полиции.

Как сообщал УНН, по результатам экзит-полов во Львове, Черкассах и Днепре во втором туре местных выборов победу одержали действующие мэры городов, в Ровно — кандидат от партии “Ровно вместе”.

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