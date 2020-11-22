У Львові відкрили три кримінальні провадження через завчасне підписання протоколів у ДВК

“Сьогодні, 22 листопада, за результатами перевірок повідомлень про порушення виборчого законодавства на одній з виборчих дільниць у Личаківському та двох виборчих дільницях у Сихівському районах Львова, слідчі територіальних підрозділів поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1, відкрили три кримінальних провадження за ч.4 ст.158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в усіх трьох випадках представники дільничних виборчих комісій підписали протоколи про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявленя громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаних протоколів.

“Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років. Проводяться досудові розслідування, правоохоронці встановлюють обставини подій”, — додали в поліції.

Як повідомляв УНН, за результатами екзит-полів у Львові, Черкасах та Дніпрі у другому турі місцевих виборів перемогу здобули чинні мери міст, у Рівному — кандидат від партії “Рівне разом”.