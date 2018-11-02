Во львовской больнице умерла больная бешенством женщина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Львовской областной инфекционной больнице скончалась женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки. Об этом в комментарии УНН сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.
"Женщина умерла сегодня. Она не пришла в больницу, даже когда животное умерло. Поэтому помочь ей было сложно", – сообщила Тимко.
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Напомним, в Александрии Кировоградской области ввели карантин из-за случая бешенства кошки.
Как сообщал УНН, в селе Вишняковка Кировоградской области продали тушу бычка, который был болен бешенством.