У львівській лікарні померла хвора на сказ жінка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Львівській обласній інфекційній лікарні померла жінка, яка захворіла на сказ після укусу власної собаки. Про це у коментарі УНН повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко.
"Жінка померла сьогодні. Вона не прийшла у лікарню, навіть коли тварина померла. Тому допомогти їй було складно", – повідомила Тімко.
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Нагадаємо, в Олександрії Кіровоградської області ввели карантин через випадок сказу кішки.
Як повідомляв УНН, у селі Вишняківка Кіровоградської області продали тушу бичка, який був хворий на сказ.