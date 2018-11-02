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У львівській лікарні померла хвора на сказ жінка

У львівській лікарні померла хвора на сказ жінка

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Львівській обласній інфекційній лікарні померла жінка, яка захворіла на сказ після укусу власної собаки. Про це у коментарі УНН повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко.

"Жінка померла сьогодні. Вона не прийшла у лікарню, навіть коли тварина померла. Тому допомогти їй було складно", – повідомила Тімко.

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Нагадаємо, в Олександрії Кіровоградської області ввели карантин через випадок сказу кішки.

Як повідомляв УНН, у селі Вишняківка Кіровоградської області продали тушу бичка, який був хворий на сказ.

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