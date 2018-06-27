На Кіровоградщині продали тушу бичка, який був хворий на сказ
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 червня. УНН. У селі Вишняківка Кіровоградського району продали тушу бичка, який був хворий на сказ. Про це повідомила прес-служба управління Держпродспоживслужби в області, передає УНН.
Тепер фахівці управління розшукують людей, які придбали це м’ясо. Не виключено, що їм доведеться пройти курс антирабічних щеплень.
"Коли 18-місячний бичок в особистому господарстві селян із вказаного села став поводитися нехарактерно, а потім розніс клітку в хліві, власник не звернувся за ветеринарною допомогою, а зарізав тварину і продав заготовачеві. Останній же вирішив провести розтин тварини і видалити нутрощі в лісосмузі за селом. Однак через різкий неприємний запах нутрощів все там же і залишив", – йдеться в повідомленні.
За результатами лабораторного дослідження встановили, що тварина хвора на сказ. Фахівці Держпродспоживслужби оглянули територію за селом і виявили частини туші бичка без шкури. Не знаючи, що тварина хвора, люди, які розробляли тушу, піддали себе ризику інфікування смертельною хворобою.
У вогнищі сказу спеціалісти Держпродспоживслужби провели необхідний комплекс заходів. Встановлені контактні особи, які почали отримувати курс профілактичних щеплень, тушу хворої тварини спалили. Для здійснення всіх необхідних заходів, необхідно ще знищити шкуру, яку знайти не вдалося.
Нагадаємо, у Кіровоградській області ввели карантинні обмеження через випадок сказу кішки.