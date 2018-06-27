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В Кировоградской области продали тушу быка, который был болен бешенством

В Кировоградской области продали тушу быка, который был болен бешенством

Киев  •  УНН

 • 50404 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 июня. УНН. В селе Вишняковка Кировоградского района продали тушу быка, который был болен бешенством. Об этом сообщила пресс-служба управления Госпродпотребслужбы в области, передает УНН.

Теперь специалисты управления разыскивают людей, которые приобрели это мясо. Не исключено, что им придется пройти курс антирабических прививок.

"Когда 18-месячный бычок в личном хозяйстве селян из указанного села стал вести себя нехарактерно, а потом разнес клетку в сарае, владелец не обратился за ветеринарной помощью, а зарезал животное и продал заготовителю. Последний же решил провести вскрытие животного и удалить внутренности в лесополосе за селом. Однако из-за резкого неприятного запаха внутренностей все там же и оставил", - говорится в сообщении.

По результатам лабораторного исследования установили, что животное больно бешенством. Специалисты Госпродпотребслужбы осмотрели территорию за селом и обнаружили части туши бычка без шкуры. Не зная, что животное больно, люди, которые разрабатывали тушу, подвергли себя риску инфицирования смертельной болезнью.

В очаге бешенства специалисты Госпродпотребслужбы провели необходимый комплекс мероприятий. Установлены контактные лица, которые начали получать курс профилактических прививок, тушу больного животного сожгли. Для осуществления всех необходимых мероприятий, необходимо еще уничтожить шкуру, которую найти не удалось.

Напомним, в Кировоградской области ввели карантин из-за случая бешенства кошки.

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