Во львовских селах появятся футбольные поля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В течение 2019 года на территории Львовской области реконструируют, по меньшей мере, три спортивных площадки с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом свидетельствуют данные ProZorro, передает УНН.
Спортивные площадки расположены во Львове, в с. Малечковичи и с. Липники Пустомытовского района. Реконструкция львовской площадки будет завершена в середине сентября 2019 года, двух других - до 31 декабря 2019 года.
Кроме того, до конца года во Львовской области построят также еще 3 новых поля. Площадки появятся в с. Сопошин Жовковского района, в с. Зубра Пустомытовского района и в с. Бирки Яворовского района.
Как писал УНН, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.