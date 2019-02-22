Во львовских селах появятся футбольные поля

Спортивные площадки расположены во Львове, в с. Малечковичи и с. Липники Пустомытовского района. Реконструкция львовской площадки будет завершена в середине сентября 2019 года, двух других - до 31 декабря 2019 года.

Кроме того, до конца года во Львовской области построят также еще 3 новых поля. Площадки появятся в с. Сопошин Жовковского района, в с. Зубра Пустомытовского района и в с. Бирки Яворовского района.

Как писал УНН, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.