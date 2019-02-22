У львівських селах з'являться футбольні поля
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Протягом 2019 року на території Львівської області реконструюють, щонайменше, три спортивні майданчики зі штучним покриттям для гри у міні-футбол. Про це свідчать дані ProZorro, передає УНН.
Спортивні майданчики розташовані у Львові, в с. Малечковичі та с.Липники Пустомитівського району. Реконструкція львівського майданчика буде завершена в середині вересня 2019 року, двох інших - до 31 грудня 2019 року.
Крім того, до кінця року на Львівщині побудують також ще 3 нових поля. Майданчики з'являться в с. Сопошин Жовківського району, в с. Зубра Пустомитівського району та в с. Бірки Яворівського району.
Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.