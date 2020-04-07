В Луцке похитили туристический символ города
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Луцке похитили скульптуру кликуна при Восточноевропейском национальном университете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба горсовета Луцка.
“Неизвестными злоумышленниками была варварски вырвана скульптура кликуна, которая находилась возле главного корпуса Восточноевропейского национального университета”, — говорится в сообщении.
В горсовете сообщили, что это уже не первый такой случай в Луцке. “Предыдущий, к счастью, закончился успешным возвращением скульптуры и привлечением виновных к ответственности. Надеемся, что и в этот раз справедливость восторжествует, и город вернет себе одного из своих туристических символов”, — добавили в пресс-службе горсовета.
Власти города призвали жителей, которым известна какая-либо информация относительно кражи обратиться в полицию или позвонить в управление туризма и продвижения города Луцкого городского совета.
Ранее, в ноябре прошлого года, на Театральной Площади города Луцк похитили бронзовую скульптуру кликуна, которая является символом города.