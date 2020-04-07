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У Луцьку викрали туристичний символ міста

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Луцьку викрали скульптуру кликуна при Східноєвропейському національному університеті. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міськради Луцька.

"Невідомим зловмисником було по-варварськи вирвано скульптуру кликуна, що знаходилась біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету", - йдеться у повідомленні.

У міськраді повідомили, що це вже не перший такий випадок у Луцьку. "Попередній, на щастя, закінчився успішним поверненням скульптури та притягненням винних до відповідальності. Сподіваємося, що й цього разу справедливість переможе, і місто поверне собі одного із своїх туристичних символів", - додали у пресслужбі міськради.

Влада міста закликала мешканців, яким відома будь-яка інформація щодо крадіжки звернутись до поліції, або зателефонувати в управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

Раніше, у листопаді минулого року, на Театральному Майдані міста Луцьк викрали бронзову скульптуру кликуна, яка є символом міста.

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