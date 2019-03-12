В Луцке неизвестные сожгли авто адвокату и ее мужу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Луцке полиция открыла уголовное производство по факту поджога двух автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы ГУНП в Волынской области.
По улице Мазепы в Луцке сгорели два автомобиля Skoda Octavia и Renault Koleos, принадлежащих жителям областного центра. В результате пожара никто из людей не пострадал.
Полицейские провели детальный осмотр места происшествия во время которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в частности, пожарный мусор. Все изъятое направили для проведения экспертизы. Сумма нанесенного ущерба составляет более полумиллиона гривен. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Досудебное следствие продолжается. Уголовное производство открыто по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога).
Как сообщили УНН в правоохранительных органах автомобили принадлежали адвокату одного из местных адвокатских объединений и ее мужу.
Как сообщал УНН, на Волыни подожгли авто и экскаватор председателя ОТО .