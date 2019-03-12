У Луцьку невідомі спалили авто адвокату та її чоловікові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Луцьку поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу двох автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-служби ГУНП у Волинській області.
По вулиці Мазепи у Луцьку згоріли два автомобілі Skoda Octavia та Renault Koleos, які належать мешканцям обласного центру. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
Поліцейські провели детальний огляд місця події під час якого виявили та вилучили речові докази, зокрема, пожежне сміття. Усе вилучене направили для проведення експертизи. Сума завданих збитків становить понад пів мільйона гривень. Нині проводяться заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Досудове слідство триває. Кримінальне провадження вікрито за ст. ст.194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна, шляхом підпалу).
Як повідомили УНН у правоохоронних органах автомобілі належали адвокатові одного з місцевих адвокатських об’єднань та її чоловікові.
Як повідомляв УНН, на Волині підпалили авто та екскаватор голови ОТГ.