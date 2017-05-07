В Лукьяновском СИЗО сожгли корпус для несовершеннолетних с VIP-камерами - С.Старенький
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Во время пожара в Лукьяновском СИЗО был сожжен корпус для несовершеннолетних. Именно здесь в последнее время концентрировались элитные заключенные. Об этом на своей стонинци в Facebook сообщил председатель государственной пенитенциарной службы Украины 2014 Сергей Старенький, передает УНН.
“Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно здесь в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры”, — говорится в сообщении.
Также он отметил, что информация о жертвах и возможных побегов пока проверяется.
Стоит отметить, что по информации патрульной полиции сейчас пожар локализован.
Как сообщал УНН, пожар в в Лукьяновском СИЗО произошла в корпусе для несовершеннолетних заключенных . Об этом на своей странице в Facebook сообщает национальный центр правозащиты.