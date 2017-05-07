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У Лук'янівському СІЗО спалили корпус для неповнолітніх з VIP-камерами - С.Старенький

Київ • УНН

 • 16712 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Під час пожежі у Лук’янівському СІЗО був спалений корпус для неповнолітніх. Саме тут останнім часом концентрувалися елітні в’язні. Про це на своїй стонінці у Facebook повідомив голова державної пенітенціарної служби України 2014 року Сергій Старенький, передає УНН.

У Лук'янівському СІЗО спалили корпус для неповнолітніх з VIP-камерами - С.Старенький

“Спалили корпус для неповнолітніх. Саме тут останнім часом концентрувалися елітні в’язні. І камери цього корпусу використовувались як VIP-камери”, — йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що інформація щодо жертв та можливих втеч поки що перевіряється.

Варто заначити, що за інформацією патрульної поліції наразі пожежа локалізована.

Як повідомляв УНН, пожежа в в Лук’янівському СІЗО сталася в корпусі для неповнолітніх ув’язнених. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє національний центр правозахисту.

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