У Лук'янівському СІЗО спалили корпус для неповнолітніх з VIP-камерами - С.Старенький
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Під час пожежі у Лук’янівському СІЗО був спалений корпус для неповнолітніх. Саме тут останнім часом концентрувалися елітні в’язні. Про це на своїй стонінці у Facebook повідомив голова державної пенітенціарної служби України 2014 року Сергій Старенький, передає УНН.
“Спалили корпус для неповнолітніх. Саме тут останнім часом концентрувалися елітні в’язні. І камери цього корпусу використовувались як VIP-камери”, — йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що інформація щодо жертв та можливих втеч поки що перевіряється.
Варто заначити, що за інформацією патрульної поліції наразі пожежа локалізована.
Як повідомляв УНН, пожежа в в Лук’янівському СІЗО сталася в корпусі для неповнолітніх ув’язнених. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє національний центр правозахисту.