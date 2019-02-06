В Лукьяновском СИЗО "эпидемия" кори
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Киевском следственном изоляторе "эпидемия" кори среди арестантов. Об этом УНН сообщил источник в СИЗО.
"Корь в Лукьяновском СИЗО. Большое количество больных. Объявлен карантин. Люди боятся посещать СИЗО. Это эпидемия", - сообщил источник.
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Напомним, 17 января УНН сообщал, что в Лукьяновском СИЗО корью заболело 10 человек.
Напомним, в Украине зафиксирована еще одна смерть от кори. В 2018 году от осложнений кори умерло 16 человек.
Ранее УНН сообщал, что нардепы хотят созвать СНБО для объявления эпидемии кори.
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Напомним, 30 января в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори.