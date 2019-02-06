У Лук’янівському СІЗО "епідемія" кору
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Київському слідчому ізоляторі "епідемія" кору серед арештантів. Про це УНН повідомило джерело в СІЗО.
"Кір у Лук’янівському СІЗО. Велика кількість хворих. Оголошено карантин. Люди бояться відвідувати СІЗО. Це епідемія", - повідомило джерело.
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Нагадаємо, 17 січня УНН повідомляв, що у Лук’янівському СІЗО на кір захворіло 10 осіб.
Нагадаємо, в Україні зафіксована ще одна смерть від кору. У 2018 році від ускладнень кору померло 16 осіб.
Раніше УНН повідомляв, нардепи хочуть скликати РНБО для оголошення епідемії кору.
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Нагадаємо, 30 січня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Міністерство охорони здоров'я не буде оголошувати епідемію кору.