В Луганске люди боятся объединения "ЛНР" и "ДНР" - Веригина

"Люди действительно выезжают из Луганска, потому что они боятся этого противостояния, люди боятся объединения "ЛНР" и "ДНР". Армия Захарченко присутствует на территории Луганщины и люди видели, как военная колонна шла с Дебальцево в Луганск", - отметила Веригина .

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"Люди боятся, потому что в "ДНР" более жесткая военная дисциплина. Если медики и учителя так называемой "ЛНР" еще могут посещать не оккупированную часть Украины, то в "ДНР" отслеживают. И если с "ДНР" медик, или учитель приезжает на не оккупированную часть Украины, то они попадают в такие списки ", - подчеркнула она.

Напомним, продолжение эскалации конфликта внутри так называемой "ЛНР" может привести к ухудшению гуманитарной ситуации, изоляции и увеличения потока гражданских на подконтрольную территорию, считает украинская сторона СЦКК.