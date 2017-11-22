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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81068 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 72783 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 79735 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 86745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119607 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 145211 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107395 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108824 просмотра

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В Луганске люди боятся объединения "ЛНР" и "ДНР" - Веригина

В Луганске люди боятся объединения "ЛНР" и "ДНР" - Веригина

Киев  •  УНН

 • 20080 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Луганске люди боятся, что вследствие конфликта между Плотницким и Корнетом может произойти объединение террористических группировок "ЛНР" и "ДНР". Об этом в эфире "5 канала" заявила и.о. председателя Луганской ОГА (2014) Ирина Веригина, передает УНН.

"Люди действительно выезжают из Луганска, потому что они боятся этого противостояния, люди боятся объединения "ЛНР" и "ДНР". Армия Захарченко присутствует на территории Луганщины и люди видели, как военная колонна шла с Дебальцево в Луганск", - отметила Веригина .

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"Люди боятся, потому что в "ДНР" более жесткая военная дисциплина. Если медики и учителя так называемой "ЛНР" еще могут посещать не оккупированную часть Украины, то в "ДНР" отслеживают. И если с "ДНР" медик, или учитель приезжает на не оккупированную часть Украины, то они попадают в такие списки ", - подчеркнула она.

Напомним, продолжение эскалации конфликта внутри так называемой "ЛНР" может привести к ухудшению гуманитарной ситуации, изоляции и увеличения потока гражданских на подконтрольную территорию, считает украинская сторона СЦКК.

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