У Луганську люди бояться об'єднання "ЛНР" і "ДНР" - Верігіна

"Люди дійсно виїжджають з Луганська, тому що вони бояться цього протистояння, люди бояться об’єднання "ЛНР" і "ДНР". Армія Захарченка присутня на території Луганщини і люди бачили, як військова колона йшла з Дебальцева до Луганська", – зазначила Верігіна.

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"Люди бояться, тому що в "ДНР" більш жорстка військова дисципліна. Якщо медики і вчителі з так званої "ЛНР" ще можуть відвідувати не окуповану частину України, то в "ДНР" відслідковують. І якщо з "ДНР" медик, або вчитель приїжджає на не окуповану частину України, то вони попадають у такі списки", – наголосила вона.

Нагадаємо, Продовження ескалації конфлікту всередині так званої "ЛНР" може призвести до погіршення гуманітарної ситуації, ізоляції та збільшення потоку цивільних на підконтрольну територію, вважає українська сторона СЦКК.