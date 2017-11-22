У Луганську люди бояться об'єднання "ЛНР" і "ДНР" - Верігіна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Луганську люди бояться, що унаслідок конфлікту між Плотницьким і Корнетом може відбутися об’єднання терористичних угрупувань "ЛНР" та "ДНР". Про таке в ефірі "5 каналу" заявила в.о. голови Луганської ОДА (2014) Ірина Верігіна, передає УНН.
"Люди дійсно виїжджають з Луганська, тому що вони бояться цього протистояння, люди бояться об’єднання "ЛНР" і "ДНР". Армія Захарченка присутня на території Луганщини і люди бачили, як військова колона йшла з Дебальцева до Луганська", – зазначила Верігіна.
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"Люди бояться, тому що в "ДНР" більш жорстка військова дисципліна. Якщо медики і вчителі з так званої "ЛНР" ще можуть відвідувати не окуповану частину України, то в "ДНР" відслідковують. І якщо з "ДНР" медик, або вчитель приїжджає на не окуповану частину України, то вони попадають у такі списки", – наголосила вона.
Нагадаємо, Продовження ескалації конфлікту всередині так званої "ЛНР" може призвести до погіршення гуманітарної ситуації, ізоляції та збільшення потоку цивільних на підконтрольну територію, вважає українська сторона СЦКК.