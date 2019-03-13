В Луганской области будут судить подозреваемых в похищении людей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы, подозреваемой в похищении и лишении людей свободы в г. Северодонецк в 2014 году. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook, передает УНН.
"Полиция Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, которая в 2014 году лишала людей свободы", - говорится в сообщении.
По словам Погукай, следственным управлением ГУНП в Луганской области была задокументирована деятельность организованной преступной группы в составе 5 человек. По данным следствия, они с начала июня 2014 года по конец июля 2014 года, угрожая огнестрельным оружием и применяя физическое насилие, лишили свободы шестерых жителей Северодонецка.
Кроме того, во время проведения обысков у задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2024 патрона различного калибра, ручные осколочные боевые гранаты (РГД, РГН) и реактивные противотанковые гранаты (РПГ).
"Членам преступной группировки инкриминируется ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины (заговор, направленная на планирование, подготовку агрессивной войны, ведение агрессивных военных действий), ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы и похищение человека), ч. 3 ст. 149 УК (незаконное соглашение, объектом которой является человек), ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами)" , - отметила пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, установлена личность мужчины, который казнил людей в Славянске в 2014 году.