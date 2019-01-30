Встановлено особу ката, який страчував людей у Слов’янську в 2014 році

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Під час окупації Слов’янська 36-річний чоловік виконував смертні “вироки” так званого “суду народного ополчення” терористів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Зазначено, що співробітники управління карного розшуку поліції Донеччини встановили причетність 36-річного жителя Слов’янська до серії тяжких злочинів — викрадення людей, катування, вбивство.

Також правоохоронцями встановлено, що чоловік мав спільників.

“Встановлено, що в травні 2014 року, в період активних обстрілів, потерпілий виніс з покинутого будинку футболку та штани. Через це троє членів незаконних збройних формувань привезли його до захопленої будівлі міськуправління міліції, де бойовики, що ховалися за позивними, винесли йому смертний вирок. Чоловіку покликали священика та дали 100 г горілки, після чого вивели у сусідню камеру та прямо в ізоляторі тимчасового тримання розстріляли з автоматів. Тіло вивезли у морг, після чого поховали в загальній могилі. При цьому батькам сказали „не хвилюйтеся, потримаємо та відпустимо“. Про долю сина літнє подружжя дізналося, лише коли місто було звільнене Збройними силами України. Сусід по камері передав стареньким прощальну записку страченого чоловіка”, — зазначено у повідомленні.

Додається, що поліція встановила одного з членів розстрільної команди, “якого свідки характеризують як найбільш жорстокого. Раніше не судимий місцевий житель став катом у терористів з ідеологічних міркувань”.

В ході розкриття злочину поліцейські виявили, що 36-річний зловмисник причетний ще до низки аналогічних злочинів. Так, разом зі спільниками він викрав та впродовж місяця катував мирного мешканця.

“Чоловіка, який не виявив лояльності до окупаційного режиму, звинуватили у „співпраці з Україною“. Але це був лише привід для залякування, адже більше бойовиків цікавили питання „у кого з твоїх знайомих є гроші“. Чоловіка прив’язували до стільця та били. Звільнили його та інших арештантів українські військовослужбовці під час визволення міста”, — додають у прес-службі правоохоронців.

Наразі поліцейські розслідують обставини загибелі кожної людини, тіла яких були ексгумовані з братських могил у Слов’янську після звільнення міста у 2014 році. Серед загиблих є ті, хто загинув від обстрілів, так і жертви злочинів терористів.

Усі протиправні діяння задокументовані, а підозрюваний заочно притягується до відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 146 (викрадення людини або незаконне позбавлення волі) та ст. 260 (участь в незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, фігурант переховується на тимчасово окупованій території. Наразі він оголошений у розшук.

Раніше УНН повідомляв, встановлено особи бойовиків, які розстріляли церковників у Слов’янську у 2014 році.

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