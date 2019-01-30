Установлена личность палача, казнившего людей в Славянске в 2014 году

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Во время оккупации Славянская 36-летний мужчина выполнял смертные "приговоры" так называемого "суда народного ополчения" террористов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Отмечено, что сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области установили причастность 36-летнего жителя Славянска к серии тяжких преступлений - похищение людей, пытки, убийство.

Также правоохранителями установлено, что мужчина имел сообщников.

"Установлено, что в мае 2014 года, в период активных обстрелов, потерпевший вынес из заброшенного дома футболку и штаны. Из-за этого трое членов незаконных вооруженных формирований привезли его в захваченное здания горуправления милиции, где боевики, скрывавшиеся за позывными, вынесли ему смертный приговор. Мужчине позвали священника и дали 100 г водки, после чего вывели в соседнюю камеру и прямо в изоляторе временного содержания расстреляли из автоматов. Тело вывезли в морг, после чего похоронили в общей могиле. При этом родителям сказали "не волнуйтесь, подержим и отпустим». О судьбе сына пожилые супруги узнали, только когда город был освобожден Вооруженными силами Украины. Сокамерник передал родителям прощальную записку казненного мужчины", - говорится в сообщении.

Добавляется, что полиция установила одного из членов расстрельной команды, "которого свидетели характеризуют как наиболее жестокого". Раньше не судимый местный житель стал палачом в террористов по идеологическим соображениям.

В ходе раскрытия преступления полицейские обнаружили, что 36-летний злоумышленник причастен еще к ряду аналогичных преступлений. Так, вместе с сообщниками он похитил и в течение месяца пытал мирного жителя.

"Мужчина, который не выявил лояльности к оккупационному режима, обвинили в «сотрудничестве с Украиной». Но это был лишь повод для запугивания, ведь больше боевиков интересовали вопросы «у кого из твоих знакомых есть деньги». Мужчину привязывали к стулу и били. Освободили его и других арестантов украинские военнослужащие при освобождении города", - добавляют в пресс-службе правоохранителей.

Сейчас полицейские расследуют обстоятельства гибели каждого человека, тела которых были эксгумированы из братских могил в Славянске после освобождения города в 2014 году. Среди погибших есть те, кто погиб от обстрелов, так и жертвы преступлений террористов.

Все противоправные деяния задокументированы, а подозреваемый заочно привлекается к ответственности по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 146 (похищение человека или незаконное лишение свободы) и ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

По имеющейся информации, фигурант скрывается на временно оккупированной территории. Сейчас он объявлен в розыск.

Ранее УНН сообщал, установлены личности боевиков, которые расстреляли церковников в Славянске в 2014 году.

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