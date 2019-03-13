У Луганській області судитимуть підозрюваних у викраденні людей

КИЇВ. 13 березня. УНН. До суду направили обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи, яка підозрюються у викраденні та позбавленні людей волі у м. Сєвєродонецьк у 2014 році. Про це повідомила речниця ГУНП у Луганській області Тетяна Погукай у Facebook, передає УНН.