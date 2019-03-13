У Луганській області судитимуть підозрюваних у викраденні людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. До суду направили обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи, яка підозрюються у викраденні та позбавленні людей волі у м. Сєвєродонецьк у 2014 році. Про це повідомила речниця ГУНП у Луганській області Тетяна Погукай у Facebook, передає УНН.
"Поліція Луганщини направила до суду обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи, яка у 2014 році позбавляла людей волі", - йдеться в повідомленні.
За словами Погукай, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області була задокументована діяльність організованої злочинної групи у складі 5 осіб. За даними слідства, вони з початку червня 2014 року по кінець липня 2014 року, погрожуючи вогнепальною зброєю та застосовуючи фізичне насильство, позбавили волі шістьох мешканців Сєвєродонецька.
Крім того, під час проведення обшуків у затриманих співробітники поліції виявили та вилучили 2024 патрони різного калібру, ручні осколкові бойові гранати (РГД, РГН) та реактивні протитанкові гранати (РПГ).
"Членам злочинного угрупування інкриміновано ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (змова, що спрямована на планування, підготовку агресивної війни, ведення агресивних воєнних дій), ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі та викрадення людини), ч. 3 ст. 149 КК (незаконна угода, об’єктом якої є людина), ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою)", - зазначила прес-секретар.
Як повідомляв УНН, встановлено особу чоловіка, який страчував людей у Слов’янську в 2014 році.