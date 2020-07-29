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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101823 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111099 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 115974 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116033 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140543 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104012 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102801 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105070 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102279 просмотра

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В Лос-Анджелесе назвали номинантов премии Emmy: главные фавориты Netflix и HBO

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В Лос-Анджелесе объявили номинантов 72-й ежегодной телевизионной премии “Эмми”. Больше всего номинаций получили “Хранители” (26 номинаций) и “Удивительная миссис Мейзел” (20), отмечает УНН со ссылкой на сайт премии.

Сериалы, выпущенные стриминговым сервисом Netflix, претендуют на награду в 160 номинациях. У конкурирующего с ним телеканала HBO — 107 номинаций.

На звание лучшего драматического сериала в 2020 году претендуют “Лучше звоните Солу”, “Очень странные дела”, “Рассказ служанки”, “Корона”, “Озарк”, “Убивая Еву”, “Мандалорец” и “Наследники”.

В номинации “Лучший комедийный сериал” представлены “Метод Комински”, “Чем мы заняты в тени”, “Умерь свой энтузиазм”, “Мертв для меня”, “В лучшем мире”, “Белая ворона”, “Удивительная миссис Мейзел” и “Шиттс Крик”.

В номинации “Лучший актер драматического сериала” представлены Брайан Кокс и Джереми Стронг (оба — “Наследники”), Стерлинг Браун (“Это мы”), Джейсон Бейтман (“Озарк”), Билли Портер (“Поза”), Стив Карелл (“Утреннее шоу”).

На лучшую женскую роль в драматическом сериале претендуют Джоди Комер и Сандра О (обе — “Убивая Еву”), Дженнифер Энистон (“Утреннее шоу”), Лора Линни (“Озарк”), Зендея (“Эйфория”) и Оливия Колман (“Корона”).

72-я церемония вручения “Эмми” пройдет 20 сентября.

Справка: полный список номинантов “Эмми-2020” можно посмотреть по ссылке.

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