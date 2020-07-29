У Лос-Анджелесі назвали номінантів премії Emmy: головні фаворити Netflix та HBO

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У Лос-Анджелесі оголосили номінантів 72-ї щорічної телевізійної премії “Еммі”. Найбільше номінацій отримали “Хранителі” (26 номінацій) і “Дивовижна місіс Мейзел” (20), зазначає УНН з посиланням на сайт премії.

Серіали, випущені стрімінговим сервісом Netflix, претендують на нагороду в 160 номінаціях. У конкуруючого з ним телеканалу HBO — 107 номінацій.

На звання кращого драматичного серіалу в 2020 році претендують “Краще телефонуйте Солу”, “Дуже дивні справи”, “Розповідь служниці”, “Корона”, “Озарк”, “Вбиваючи Єву”, “Мандалорець” і “Спадкоємці”.

У номінації “Кращий комедійний серіал” представлені “Метод Комінскі”, “Чим ми зайняті в тіні”, “Стримай свій ентузіазм”, “Мертвий для мене”, “В кращому світі”, “Біла ворона”, “Дивовижна місіс Мейзел” і “Шіттс Крик”.

У номінації “Кращий актор драматичного серіалу” представлені Брайан Кокс і Джеремі Стронг (обидва — “Спадкоємці”), Стерлінг Браун (“Це ми”), Джейсон Бейтман (“Озарк”), Біллі Портер (“Поза”), Стів Карелл (“Ранкове шоу”).

На кращу жіночу роль в драматичному серіалі претендують Джоді Комер і Сандра О (обидві — “Вбиваючи Єву”), Дженніфер Еністон (“Ранкове шоу”), Лора Лінні (“Озарк”), Зендея (“Ейфорія”) і Олівія Колман (“Корона”).

72-га церемонія вручення “Еммі” пройде 20 вересня.

Довідка: повний список номінантів “Еммі-2020” можна переглянути за посиланням.

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