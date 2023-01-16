В Лондоне арестовали подозреваемого в связи с посылкой со следами урана

Детали

Отмечается, что мужчина был арестован в субботу по подозрению в терроризме. Как сообщили британские правоохранители, его отпустили под залог в рамках расследования.

В посылке, прибывшей в аэропорт Хитроу 29 декабря, было обнаружено незначительное количество урана. Глава Контртеррористического командования лондонской полиции Ричард Смит сказал, что, несмотря на арест, инцидент “не связан с какой-либо прямой угрозой для населения”.

Вчера полицейские прибыли по установленному адресу в Чешире, и мужчину доставили в полицейский участок на северо-западе Англии, а сегодня отпустили под залог до апреля.

Напомним,

14 января, неизвестный открыл стрельбу недалеко от вокзала Юстон в центре Лондона, пострадало шесть человек.