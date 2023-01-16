В Лондоне арестовали подозреваемого в связи с посылкой со следами урана
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Полицейские арестовали 60-летнего мужчину в связи с посылкой со следами урана, обнаруженной в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Отмечается, что мужчина был арестован в субботу по подозрению в терроризме. Как сообщили британские правоохранители, его отпустили под залог в рамках расследования.
В посылке, прибывшей в аэропорт Хитроу 29 декабря, было обнаружено незначительное количество урана. Глава Контртеррористического командования лондонской полиции Ричард Смит сказал, что, несмотря на арест, инцидент “не связан с какой-либо прямой угрозой для населения”.
Вчера полицейские прибыли по установленному адресу в Чешире, и мужчину доставили в полицейский участок на северо-западе Англии, а сегодня отпустили под залог до апреля.
Напомним,
14 января, неизвестный открыл стрельбу недалеко от вокзала Юстон в центре Лондона, пострадало шесть человек.