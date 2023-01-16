У Лондоні заарештували підозрюваного у зв'язку з посилкою зі слідами урану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Поліцейські заарештували 60-річного чоловіка у зв'язку з посилкою зі слідами урану, виявленою в лондонському аеропорту Хітроу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
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Зазначається, що чоловіка було заарештовано в суботу за підозрою в тероризмі. Як повідомили британські правоохоронці, його відпустили під заставу в рамках розслідування.
У посилці, яка прибула в аеропорт Хітроу 29 грудня, було виявлено незначну кількість урану. Глава Контртерористичного командування лондонської поліції Річард Сміт сказав, що, незважаючи на арешт, інцидент “не пов’язаний із будь-якою прямою загрозою для населення”.
Вчора поліцейські прибули за встановленою адресою в Чеширі, і чоловіка доправили до поліцейської дільниці на північному заході Англії, а сьогодні відпустили під заставу до квітня.
Нагадаємо
14 січня, невідомий відкрив стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждало шість осіб.