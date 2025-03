В Лондоне подрались коты премьер-министра и главы МИД

"Драма на Даунинг-стрит утром - Ларри, кот Терезы Мэй сошелся лицом к лицу с Палмерстон - котом Министра иностранных дел", - написал журналист.

Отмечается, что кроме выдратой шерсти, Ларри потерял в битве свой ошейник.

Кот главы британского правительства имеет почтенный возраст - ему 12 лет.

На странице премьерского кота Ларри ретвитнулы запись, прокомментировав "Ouch".

Drama at Downing Street this morning - Larry the cat has a face off with Palmerston from the Foreign Office. Fur and collar ripped off in the cat fight. @GMB pic.twitter.com/xGWUwZwlmO

- Nick Dixon (@NickDixonITV) 16 февраля 2018

Ouch. https://t.co/hdnteKX3BF

- Larry the Cat (@ Number10cat) 16 февраля 2018