У Лондоні побилися коти прем'єр-міністра та глави МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Кіт прем'єра-міністра Великої Британії Терези Мей Ларрі побився з котом глави Міністерства закордонних справ Бориса Джонсона Палмерстоном. Про це у Twitter написав журналіст Нік Діксон, передає УНН.
"Драма на Даунінг-стріт цього ранку — Ларрі, кіт Терези Мей зійшовся обличчям до обличчя з Палмерстоном — котом Міністра закордонних справ," - написав журналіст.
Зазначається, що окрім видертої шерсті, Ларрі втратив у битві свій ошийник.
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Кіт глави британського уряду має поважний вік — йому 12 років.
На сторінці прем’єрського кота Ларрі ретвітнули запис, прокоментувавши “Ouch”.
Drama at Downing Street this morning - Larry the cat has a face off with Palmerston from the Foreign Office. Fur and collar ripped off in the cat fight. @GMB pic.twitter.com/xGWUwZwlmO— Nick Dixon (@NickDixonITV) 16 лютого 2018 р.
Ouch. https://t.co/hdnteKX3BF— Larry the Cat (@Number10cat) 16 лютого 2018 р.