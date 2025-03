У Лондоні побилися коти прем'єр-міністра та глави МЗС

"Драма на Даунінг-стріт цього ранку — Ларрі, кіт Терези Мей зійшовся обличчям до обличчя з Палмерстоном — котом Міністра закордонних справ," - написав журналіст.

Зазначається, що окрім видертої шерсті, Ларрі втратив у битві свій ошийник.

Кіт глави британського уряду має поважний вік — йому 12 років.

На сторінці прем’єрського кота Ларрі ретвітнули запис, прокоментувавши “Ouch”.

Drama at Downing Street this morning - Larry the cat has a face off with Palmerston from the Foreign Office. Fur and collar ripped off in the cat fight. @GMB pic.twitter.com/xGWUwZwlmO

— Nick Dixon (@NickDixonITV) 16 лютого 2018 р.

Ouch. https://t.co/hdnteKX3BF

— Larry the Cat (@Number10cat) 16 лютого 2018 р.